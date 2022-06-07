Из сообщения о санкциях удалено упоминание о блокировке российских облачных сервисов.

Евросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке российских облачных сервисов в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях", - отметил он.

По словам Подоляка, пока нет никаких уточнений или объяснений от официальных лиц.

"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 6 июня издание Politico написало, что США не ослабят санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов в Черном море. Издание напоминает, что Путин недавно заявлял, что РФ ослабит блокаду украинских портов, в обмен на снятие Западом экономических санкций с Москвы.

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