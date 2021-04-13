Украина ожидает действенной поддержки Запада на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призывает страны Запада ввести санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте такжеСтраны G7 призвали Россию прекратить провокации против УкраиныКак передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанишина заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Она подчеркнула, что членство Украины в НАТО и получение Плана действий по вступлению в Альянс зависит от реформ.

"И сейчас Россия шантажирует нас и мир именно тем, чтобы обязать Украину отказаться от реформ, отказаться от мобилизации международной поддержки, и это очевидные намерения России", - завила Стефанишина.

"Мы не должны питать иллюзий, что Путин сегодня является спонсором мирового кризиса. Весь мир выходит на уровень новых геополитических вызовов", - заявила вице-премьер.

Она считает, что обострение на Донбассе и последние действия президента РФ Владимира Путина - это тест для нового президента США Джо Байдена.

"Мы не должны забывать, что на самом деле для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму - и на фоне внутриполитических кризисов, и в частности 150-миллионных просмотров роликов про его дачу и Навального, который сейчас почти при смерти в тюрьме, война - это признанная, понятная для Путина стратегия выборов", - заявила Стефанишин.

В связи с этим она пояснила, что Украина ожидает от стран Запада.

"Мы ожидаем действий. Важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном ужесточении санкций против узкого круга Путина, о прекращении "Северного потока-2" как элемента противодействия гибридной политической угрозе Российской Федерации", - подчеркнула вице-премьер.

Стягивание российских войск к границам Украины

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко