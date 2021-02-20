Таким образом глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО от 19 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука.

Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в сообщении.

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Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: Тамара Отовская