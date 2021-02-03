По словам экс-президента, Закон и Конституция Украины запрещает использование санкций против граждан Украины.

Пятый президент Украины, а ныне лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко объяснил, почему во время своей каденции не ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука.

На соответствующий вопрос экс-нардепа Юрия Березы Порошенко ответил в эфире Суспільного.

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«Почему не были применены санкции против Медведчука... и его телеканалов. Потому что Закон Украины, Конституция Украины запрещает использование санкций против граждан Украины. Я не открою тайны, что Медведчук является, к сожалению или к счастью, гражданином Украины. Правильно ли это, или нет? Правильно! Потому что Конституция Украины гарантирует презумпцию невиновности", - сказал Порошенко.

Напомним, в своем Telegram-канале Порошенко прокомментировал санкции против соратника кума Путина Тараса Козака. Он напомнил, что во время своего президентства заблокировал российские социальные сети, а когда подступился к каналам Медведчука – «был беспощадно раскритикован».

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введение санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: УНИАН