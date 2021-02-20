Данилов отметил, что решения прежде всего будут касаться возвращения под контроль государства украинских недр.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал новые санкции, которые могут быть приняты на следующих заседаниях СНБО.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

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"На заседании СНБО (19 февраля – УНИАН) президент Владимир Зеленский поставил вопрос, что это (государственная собственность – УНИАН) должно быть возвращено не Медведчуку, не кому-то другому, а украинскому народу. И поверьте, это будет сделано. Более того, когда я здесь говорю какие-то слова, я за них несу ответственность. Я когда в прошлый раз сказал, что дальше будет, поверьте, дальше будет. Далее будут офшоры, собственность, все, что украли с 91-го года", – сказал Данилов.

Также он вспомнил о депутатах-миллионерах.

"Более того, все эти депутаты с состоянием 300, 400 миллионов... Люди добрые, где вы это взяли? Вы ни дня не работали в бизнесе. Вы постоянно работали на каких-то должностях. У вас ставки на миллиарды. Останавливается все это. На следующих заседаниях СНБО вы увидите больше и интереснее. И там будут депутаты, будут люди, которые ни дня не работали нигде, а имеют большое состояние", - заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что решения прежде всего будут касаться возвращения под контроль государства украинских недр.

Что предшествовало

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковского, Виталия Донченко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН