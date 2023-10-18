Умеров представил свою команду и свою программу.

В конце сентября правительство назначило новых заместителей министра обороны. Сегодня Рустем Умеров, с начала сентября возглавляющий украинское оборонное ведомство, презентовал свою команду и программу, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

"Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги для решения тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, освобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной", – сообщил Зеленский.

Как отметил президент, в оборонном ведомстве будет больше цифровизации и четкости в поставках в войска. "Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопленных проблем", – сказал президент.

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Смена руководства Минобороны Украины - что надо знать

В сентябре 2023 года Кабинет министров Украины начал масштабную реорганизацию Министерства обороны Украины в связи со сменой главы ведомства: на место бывшего министра Алексея Резникова выбрали Рустема Умерова. Последний в 2022-2023 годах занимал должность главы Фонда государственного имущества Украины.

18 сентября Кабмин официально уволил всех заместителей Резникова: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова.

27 сентября правительство назначило новых заместителей министра обороны. В частности, на должности заместителей были назначены Юрий Джигир, Екатерина Черногоренко и Наталья Калмыкова.

5 октября Кабмин назначил еще трех заместителей: Ивана Гаврилюка, Дмитрия Клименкова и Станислава Гайдера.

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