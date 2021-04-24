Темой разговора стали дестабилизирующие действия России на евроатлантическом пространстве

Временно поверенного в делах России вызвали в Госдеп США в пятницу.

Об этом говорится в сообщении российского посольства.

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Отмечается, что темой разговора стали дестабилизирующие действия России на евроатлантическом пространстве. США также хотели продемонстрировать полную поддержку Чехии.

Ранее Пентагон заявил, что пока рано комментировать отвод Россией войск от Украины. В то же время в Белом доме хорошо оценили недавно введенные новые санкции против Москвы.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Яна Ставская