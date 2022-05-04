Олигарх имеет прочные связи с администрацией Путина. В том числе его обвиняют в содействии оккупации Крыма в 2014 году.

Генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе в перечень "замороженных" российских активов во Франции.

Как сообщает Радио Свобода эта вилла на Лазурном побережье, оформленная на компанию, принадлежащую семье российского олигарха Михаила Фридмана, о чем ранее не было публично известно. Вилла сдается в аренду и может приносить семье олигарха более 180 тыс. евро ежемесячного дохода. Вилла, как обнаружили журналисты, записана на французскую фирму SNC COPAB. Согласно документам, которые есть в распоряжении "Схем", бенефициарами компании в равных долях являются дочери российского олигарха Лариса и Катерина Фридман, еще 1% остается за бывшей женой олигарха Ольгой Айзиман.

Решение внести элитную недвижимость семьи Фридмана в список "замороженного" имущества генеральное казначейство Франции приняло в связи с санкциями против Фридмана, наложенными Евросоюзом.

Вилла Фридмана в Сен-Тропе

Вилла на 580 м прямо у берега моря в городке Сен-Тропе имеет бассейн, сауну, хамам, джакузи и отдельную площадку для вертолета. Журналисты выяснили, что эту недвижимость у олигарха сдают в аренду. Стоимость составляет от 6 тыс. евро, но минимум проживания - 3 суток. Летом стоимость аренды возрастает до 16 тыс. минимум проживания – уже неделя. То есть вилла могла приносить минимум от 180 до 440 тыс. евро в месяц.

Санкции ЕС против Фридмана

Санкции были введены против Михаила Фридмана 28 февраля. Он стал одним из первых олигархов, которые попали в санкционный список ЕС. Олигарх имеет прочные связи с администрацией Путина, построил бизнес за счет приближенности к власти. В том числе его обвиняют в содействии оккупации Крыма в 2014 году. Санкционные ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на перечисление средств и запрет въезда на территорию ЕС.

На Ольгу Айзиман также были наложены санкции Евросоюза. Они были введены 8 апреля.

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