Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Российскую Федерацию отвести российские войска от украинских границ.
Об этом говорится в пресс-релизе по результатам видеоконференции между Меркель, Макроном и Зеленским, обнародованном на сайте правительства Германии.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию безопасности на украинско-российской границе и на востоке Украины.
"Они разделили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали сократить эти военные подкрепления для снижения напряжения в ситуации", - отмечается в заявлении.
Также Меркель и Макрон подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Читайте такжеЗеленский не хочет, чтобы Байден и Путин говорили об Украине без негоЛидеры Германии и Франции подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и заверили, что продолжат прилагать усилия в "нормандском формате".
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
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