Лидеры Германии, Франции и Украины выразили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Российскую Федерацию отвести российские войска от украинских границ.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам видеоконференции между Меркель, Макроном и Зеленским, обнародованном на сайте правительства Германии.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию безопасности на украинско-российской границе и на востоке Украины.

"Они разделили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали сократить эти военные подкрепления для снижения напряжения в ситуации", - отмечается в заявлении.

Также Меркель и Макрон подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеЗеленский не хочет, чтобы Байден и Путин говорили об Украине без негоЛидеры Германии и Франции подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и заверили, что продолжат прилагать усилия в "нормандском формате".

Стягивание войск РФ к границе Украины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко