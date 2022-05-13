Президент Украины призвал Италию закрыться для туристов из России, чтобы дать им "культурный отпор".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможные шаги Италии в поддержке Украины против агрессии России, подчеркнув, что россияне должны получить культурный отпор, кроме санкционной политики.

Об этом Зеленский сказал в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, видео которого распространил Офис президента Украины.

Президент подчеркнул, что Италия играет ведущую роль в мировой и европейской политике, в истории человечества в целом. Он отметил, что культурное наследие Италии привлекает людей со всего мира, в том числе и россиян.

"Доверие к культурному посредничеству Италии в России велико. Россияне, как и украинцы, белорусы, любили приезжать в итальянские музеи, получать этот глоток прекрасной истории Италии. Через все эти меры, через масс-медиа вы можете принести правду российскому обществу, которое сегодня находится в информационном коконе, который построило политическое и военное руководство России. И они (граждане России – УНИАН) не получают реальность, они не понимают, где они живут, не понимают, что от них отворачивается мир через неуклюжие шаги их политиков. Страшные шаги, трагические. И именно вы можете донести эту информацию, чтобы они начали думать", – сказал Зеленский.

По его словам, россияне должны почувствовать удар, но "не кровавый, которую получили украинцы от России", а современный удар – санкционной политикой. Он поблагодарил за то, что Италия присоединилась ко всем европейским санкциям. Благодаря санкциям будет закрываться бизнес России, связанный с Италией.

"И я считаю сильные шаги по туризму... Сейчас российские туристы должны получить именно культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Так и есть – общество в Европе уже не радо их видеть. И даже тех, кто не принимал участия и не был на поле боя, не стрелял, но они молчат. Они поддерживают свое политическое руководство. Они должны жить не в том комфорте – никакой недвижимости в Италии, никаких счетов и тому подобное. И я здесь тоже хочу поблагодарить. Скажу, что заблокированы счета олигархов РФ, заблокирована недвижимость, и где-то эта сумма около 1 млрд евро. Я благодарен за такую мощную поддержку. Но это олигархи. И еще это должны почувствовать и обычные люди, которые приезжают отдыхать. Надо им сказать, что отдых в Европе закончен – вы оккупируете чужие территории, к оккупантам не может быть такое же отношение, как и ко всем остальным", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за новые маршруты для туристов из России.