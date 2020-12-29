Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции - это гибридное оружие против Украины.Читайте такжеРано хвастались: привитые вакциной "Спутник V" российские медики резко заболели COVID-19
Об этом Кулеба сообщил в интервью газете "День". Министр отметил, что вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.
"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они всё равно свои запасы пополнят. И есть еще одно гибридный измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной", - подчеркнул министр.
"Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - добавил Кулеба.
Новости по теме
- Зеленский настаивает, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года
- Зеленский рассказал, почему Украина не может взять российскую вакцину Sputnik V
- Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину - Зеленский
- Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19
- Степанов дал совет нардепу из "Слуги народа", который считает коронавирус выдумкой
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram