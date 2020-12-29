Министр выразил свое мнение о российской вакцине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции - это гибридное оружие против Украины.Читайте такжеРано хвастались: привитые вакциной "Спутник V" российские медики резко заболели COVID-19

Об этом Кулеба сообщил в интервью газете "День". Министр отметил, что вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они всё равно свои запасы пополнят. И есть еще одно гибридный измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной", - подчеркнул министр.

"Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - добавил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко