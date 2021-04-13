По словам Алексея Данилова, украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

Как передает пресс-служба Совета нацбезопасности, об этом Данилов сказал во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине.

Секретарь СНБО проинформировал послов стран-членов ЕС о рабочей поездке президента Владимира Зеленского на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Мы не отдадим свою землю", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку нашего государства, подчеркнув, что противостоять агрессору "без помощи наших настоящих партнеров нам будет сложно", но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Константин Гончаров