Глава МИД считает нужным на уровне ЕС начать обсуждение ситуации, когда Россия находит возможность обходить уже введенные санкции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе пока нет консенсуса относительно введения секторальных санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге для иностранных медиа.

В частности, у главы МИД спросили, есть ли у президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель "аппетит" (желание - УНИАН) ввести секторальные санкции против РФ.

"Секторальные санкции не являются делом "аппетита". Это дело времени и поведения России. И в соответствии с моими недавними контактами с немецким и французским министрами иностранных дел, я могу сделать вывод, что они понимают эту реальность", - ответил Кулеба.

Как отметил министр, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего общения с главой Украинского государства Владимиром Зеленским согласились, что Россию надо сдерживать.

"Они не вдавались в подробности, но все столицы рассматривают соответствующие способы сделать следующее. Как члены ЕС, обе страны - Франция и Германия - имеют опыт введения секторальных санкций против России в 2014 году, особенно после сбивания Россией рейсе MH17. Это не про открытие "ящика Пандоры" или создание прецедента. Речь о применении инструмента, который доказал свою эффективность", - заявил Кулеба.

При этом, глава МИД сообщил, что вчера на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза не почувствовал "консенсусное желание" ввести секторальные санкции против России.

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"Возможно, причиной для этого является то, что я присоединился к министрам с помощью видеосвязи. Если бы я присутствовал лично, если бы встреча проходила в режиме, я бы мог почувствовать их "аппетит" лучше. Но дело заключается в том, что я хотел, действительно, сделать очень четкое заявление для всех них: персональные санкции, которые были введены в последние годы, делают свою работу и являются хорошими, но они неэффективны, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов", - добавил Кулеба.

В этой связи, отметил он, страны - члены ЕС должны приступить к рассмотрению варианта введения секторальных санкций и быть готовыми к этому.

"Даже факт, что они начинают такие дискуссии, будет иметь влияние на Россию, поскольку Россия боится экономических санкций", - считает Кулеба.

Также глава МИД считает нужным на уровне ЕС начать обсуждение ситуации, когда Россия находит возможность обходить уже введенные санкции.

Напомним, ранее Кулеба призвал страны Запада осуществить три шага в поддержку Украины, в том числе ввести "болезненные" секторальные санкции против Российской Федерации. По мнению главы МИД, новые санкции нужны, чтобы исключить развитие худшего сценария на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко