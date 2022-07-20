Министр подтвердил, что Украина получит дополнительные четыре РСЗО.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины ("Рамштайн-4"). В частности, он подтвердил передачу ВСУ еще четырех систем HIMARS.

Об этом говорится в сообщении в Facebook министра.

В то же время глава МО не стал вдаваться в детали этих договоренностей.

"Держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставку вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя", - сказал министр.

Он назвал позитивным сигналом встречи "новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба".

Резников подтвердил, что Украина получит дополнительные четыре РСЗО. Взамен на базе данных и оценок партнеров Украины были продемонстрированы результаты боев на поле боя, прежде всего - потери РФ в целом.

По словам министра, у Украины сейчас три приоритета. Это укрепление mission oriented approach: "Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении возможностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них - разблокирование наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов".

Во-вторых, время систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую Украина получает.

"Это масштабная задача, поскольку уже речь идет о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей", - сказал министр

В-третьих, отметил Резников, МО активизирует усилия по обеспечению прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.

Резников добавил, что партнеры, в свою очередь, "прямым текстом заявили, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы".

"Второе - было несколько раз подчеркнуто, что время является очень важным. Я сделал акцент на это в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике. Третье – многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западные вооружения и технику. И создаст условия для увеличения объема поддержки", - поделился деталями своего выступления Резников.

Как сообщал УНИАН, Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин убежден, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

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