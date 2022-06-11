В нее вошли страны, которые не поддержали санкционную политику в отношении страны-агрессора за вторжение в Украину.

В России придумали себе "новую большую восьмерку" на фоне разрыва экономических отношений с европейскими странами и США.

Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

"Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой санкций, введенных против России. Разрыв Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире. Группа восьми стран, не участвующих в санкционным войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу", - заявил Володин.

Глава Госдумы заверил, что эти страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".

Напомним, что в 2014 году Россию выгнали из "Большой восьмерки" из-за аннексии украинского Крыма и вторжения на Донбасс.

7 апреля Генассамблея ООН отстранила Россию от членства в Совете по правам человека из-за обвинений в ужасных нарушениях прав во время агрессии против Украины. За этот шаг проголосовали 93 представителя, против - 24, еще 58 воздержались.

Этому предшествовало заседание, на котором организация обсуждала военные преступления россиян в Буче и других городах вблизи Киева, которые были под временной оккупацией РФ.

По данным источников CNN, Россия направила государствам-членам ноту с угрозами накануне голосования за инициативу США по отстранению России от Совета ООН по правам человека.

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