Украина пытается найти решение разблокирования украинских портов вместе с ООН и международными партнерами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина готова возобновить экспорт продовольствия из Одессы, но Россия не предоставила никаких гарантий ненападения на город.

Об этом Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос касается того, как сделать так, чтобы Россия не нарушала торговый маршрут для нападения на город Одесса. Пока нет никаких гарантий от России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, направив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

Украина работает над осуществлением международной операции по защищенному экспорту украинского продовольствия с участием ООН и флота стран-партнеров. Глава МИД заявляет, что Россия играет в "голодные игры" с миром путем блокирования экспорта украинского продовольствия.

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