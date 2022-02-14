В Москве заявили, что не ведут никакой необычной военной деятельности.

В России назвали неприемлемыми требования предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его данным, Москва уже отреагировала на требования Украины.

"В ответе говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - сообщил он.

Читайте такжеКанада выводит часть военных из Украины из-за угрозы вторжения РоссииРанее стало известно, что Россия не предоставила данные по своим войскам в течение ранее отведенных ей в рамках Венского документа 48 часов.

Теперь Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.

Угроза вторжения РФ

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "быстром ответе" в случае наступления.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов, и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в том числе путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT речь не идет.