Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшее время в Украине продолжится эскалация конфликта. Как заявил глава государства на выставке вооружений в Абу-Даби, это может ухудшить положение в том числе и Сербии
"Исходя из того, что я мог видеть из заявлений Путина, ясно, что он будет очень отчаянно продолжать борьбу в Украине, что, как и обычная эскалация конфликта, еще больше осложнит положение Сербии в политическом, военном и всех других смыслах", - передает слова Вучича PTC.
По словам президента такие действия Путина были ожидаемы. Они могут привести к изменениям в политике в отношении Белграда не только Москвы, но и других стран.
"Это то, чего мы ожидали, и я ожидаю увидеть через день, два или три большие изменения на поле боя и значительные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии, как со стороны Запада, так и со стороны других международных факторов", - добавил Вучич.
Россия и Сербия: что известно
Вучич недавно сообщил, что Сербия скоро тоже будет вынуждена ввести санкции против России из-за давления Запада. По его словам Белград очень сильно связан в разных сферах со странами Европы.
Война в Украине ухудшила дипломатические отношения России и Сербии. Она привела к тому, что президенты двух стран долгое время не разговаривали между собой.
Премьер-министр Косово заявил, что Россия провоцирует рост напряженности в отношениях между Сербией и частично признанным Косово за то, что российское вторжение в Украину потерпит неудачу.
Через связи Белграда с Россией одна из европейских стран посоветовала заморозить Сербии вступление в ЕС.
Вучич хвалил российских солдат в войне против Украины: говорил, что "они стали лучше бороться".