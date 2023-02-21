Сербский президент ожидает таких действий от Москвы на фоне обострения войны в Украине.

Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшее время в Украине продолжится эскалация конфликта. Как заявил глава государства на выставке вооружений в Абу-Даби, это может ухудшить положение в том числе и Сербии

"Исходя из того, что я мог видеть из заявлений Путина, ясно, что он будет очень отчаянно продолжать борьбу в Украине, что, как и обычная эскалация конфликта, еще больше осложнит положение Сербии в политическом, военном и всех других смыслах", - передает слова Вучича PTC.

По словам президента такие действия Путина были ожидаемы. Они могут привести к изменениям в политике в отношении Белграда не только Москвы, но и других стран.

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"Это то, чего мы ожидали, и я ожидаю увидеть через день, два или три большие изменения на поле боя и значительные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии, как со стороны Запада, так и со стороны других международных факторов", - добавил Вучич.

Россия и Сербия: что известно

Вучич недавно сообщил, что Сербия скоро тоже будет вынуждена ввести санкции против России из-за давления Запада. По его словам Белград очень сильно связан в разных сферах со странами Европы.

Война в Украине ухудшила дипломатические отношения России и Сербии. Она привела к тому, что президенты двух стран долгое время не разговаривали между собой.

Премьер-министр Косово заявил, что Россия провоцирует рост напряженности в отношениях между Сербией и частично признанным Косово за то, что российское вторжение в Украину потерпит неудачу.

Через связи Белграда с Россией одна из европейских стран посоветовала заморозить Сербии вступление в ЕС.

Вучич хвалил российских солдат в войне против Украины: говорил, что "они стали лучше бороться".

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