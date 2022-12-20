Косовские власти обвинили Москву в попытках спровоцировать новый конфликт в Европе.

Россия провоцирует рост напряженности в отношениях между Сербией и частично признанным Косово из-за того, что российское вторжение в Украину терпит неудачу. Такое мнение высказал премьер-министр Косово Альбин Курти, слова которого приводит The Guardian.

На фоне очередной эскалации напряженности между сербским меньшинством и властями Косово президент Сербии Александр Вучич официально обратился к НАТО с запросом разрешить отправку 1000 сербских полицейских и солдат для защиты косовских сербов.

По мнению премьер-министра Косово Альбина Курти, эта ситуация может вылиться в острый конфликт, который сыграет на руку президенту РФ Владимиру Путину.

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"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге своего разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", – сказал Курти.

В этом контексте косовский премьер напомнил, что в 2021 году Россия и Сербия 104 раза проводили совместные военные учения.

Издание отмечает, что сейчас в северной части Косово, населенной этническими сербами, возведены баррикады, чтобы не пропустить туда представителей косовских властей. США и ЕС уже призвали сербов убрать баррикады, которые вызывают беспокойство косовской администрации.

Ситуация вокруг Косово: что происходит

Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Этому предшествовал многолетний этнический конфликт между сербами и албанцами.

Независимость Косово не признает не только Сербия, но и многие страны мира, включая Украину. Фактическим гарантом существования страны является НАТО.

Этим летом между косовскими властями и сербским меньшинством возник очередной конфликт из-за запрета сербских номерных знаков на автомобилях и требований Косово касательно личных документов граждан, включая сербов.

На фоне этого обострения власти Сербии пригрозили вмешательством, чтобы защитить сербов, проживающих в Косово.

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