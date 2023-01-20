Некоторые из них находятся в международном розыске.

Российские захватчики проводят усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, а также привозят иностранных наемников.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. "Сегодня проходит усиленная мобилизация на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. Они поняли, что не смогут организовать добровольческие батальоны, поэтому сегодня мобилизуют людей разных профессий и привозят наемников. Например, в Мелитополь привезли наемников из Сербии, несколько из них находятся в международном розыске, но надеюсь, что из Мелитополя они уже поедут в черных пакетах", - сказал Федоров.

Мэр также рассказал, что оккупанты не дают украинцам выезжать с временно оккупированной территории Запорожской области.

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"Усилили террор тем, что сегодня почти невозможно выехать с временно оккупированной территории. 15 января они обещали открыть блокпост в Васильевке, откуда люди могли выезжать в Запорожье и находиться в нашем государстве. 15 января прошло – не открыли, а сегодня, чтобы въехать на территорию Крыма, даже нужно сдавать тесты ДНК", - сказал Федоров.

Россия вербует наемников в Сербии

В начале года Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты вербуют наемников на войну на Балканах.

Сообщалось, что за это отвечают сербы Деян Берич и Жика Радоичич.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов в "Группу Вагнера".

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