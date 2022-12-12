Также парламент Нидерландов призвал правительство подготовить предложения по временной остановке действия безвизового режима с ЕС для Сербии.

Палата представителей парламента Нидерландов (нижняя палата) приняла резолюцию, в которой призывает предоставить Европейской комиссии полномочия для наказания Сербии за отказ присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

В резолюции отмечается, что согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%. В то же время, в прошлом году этот показатель составлял 64%, что является "важным критерием в процессе расширения" блока, передает Европейская правда.

"Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС", – отмечают нидерландские депутаты.

Парламентарии призывают правительство Нидерландов обратиться в Европейскую комиссию, чтобы та к октябрю 2023 года подготовила предложения, согласно которым "в процессе вступления в ЕС со страной-кандидатом могут быть применены последствия на несогласованность с Общей внешней политикой и политикой безопасности, в частности, замораживание процесса вступления".

В другой резолюции нижняя палата парламента Нидерландов призвала правительство подготовить возможность временной остановки действия безвизового режима с ЕС для Сербии на случай изменений в визовой политике Сербии, и если ее внешняя политика не будет достаточно скорректированной. Приостановление действия безвиза для Сербии предлагается реализовать "с помощью механизма экстренного торможения не позднее марта 2023 года".

Отмечается, что хотя парламент Нидерландов не имеет прямого влияния на осуществление внешней политики, он может предоставлять правительству указания, на которые тот должен ориентироваться.

Позиция Сербии в отношении России

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Европарламент планирует попросить приостановить переговоры о вступлении Сербии в Европейский Союз. Переговоры о вхождении в страны в блок продолжатся, когда она присоединится к санкциям против России.

Это балканское государство уже давно известно своими тесными политическими и культурными связями с Россией. Впрочем, Белград все же решил интегрироваться в Европейский Союз. И тут дружба с российскими преступниками начала создавать проблемы сербам.

Кроме Беларуси, Сербия является единственной страной в Европе, которая не поддержала европейские санкции против РФ, введенные после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Президент Сербии Александр Вучич ранее назвал международное давление по поддержанию санкций "охотой на ведьм".

Издание Welt недавно сообщило, что федеральное правительство Германии призывает президента Сербии Александра Вучича определиться с геополитическим курсом его страны. От него требуют сделать выбор: вступление в ЕС или сближение с Россией.

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