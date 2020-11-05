Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент в случае неподдержки депутатами его законопроекта об увольнении судей Конституционного суда.
Об этом Арахамия сказал в эфире канала "Украина 24".
"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы - ред.)", - сказал Арахамия.
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Его поддержала депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, заявив, что нардепы "обязаны гарантировать украинцам честный КСУ".
Другой нардеп от СН - Даниил Гетманцев отметил, что "в выборах ничего плохого нет".
КСУ против антикоррупционной реформы: что произошло
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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