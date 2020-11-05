Слова Арахамии поддержали другие коллеги по фракции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент в случае неподдержки депутатами его законопроекта об увольнении судей Конституционного суда.

Об этом Арахамия сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы - ред.)", - сказал Арахамия.

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Его поддержала депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, заявив, что нардепы "обязаны гарантировать украинцам честный КСУ".

Другой нардеп от СН - Даниил Гетманцев отметил, что "в выборах ничего плохого нет".

КСУ против антикоррупционной реформы: что произошло

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Юрий Годован