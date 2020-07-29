Венедиктова представила своего первого заместителя (фото)
13:20, 29 июля 2020Политика
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Ранее Роман Говда занимал должность первого заместителя прокурора города Киева.
Венедиктова представила своего зама / фото ОГП
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора первого заместителя генпрокурора Романа Говду.
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Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
«Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще конструктивнее, еще результативнее», - заявила Венедиктова.
Говда работает в органах прокуратуры с августа 2003 года.
С 30 апреля этого года занимал должность первого заместителя прокурора города Киева и исполнял обязанности прокурора Киева.
Роман Говда назначен первым замом генпрокурора / фото ОГП
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