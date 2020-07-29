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Венедиктова представила своего первого заместителя (фото)

13:20, 29 июля 2020
Политика
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Венедиктова представила своего зама / фото ОГП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора первого заместителя генпрокурора Романа Говду.

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Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

«Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще конструктивнее, еще результативнее», - заявила Венедиктова.

Говда работает в органах прокуратуры с августа 2003 года.

С 30 апреля этого года занимал должность первого заместителя прокурора города Киева и исполнял обязанности прокурора Киева.

Роман Говда назначен первым замом генпрокурора / фото ОГП

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