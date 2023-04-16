Министр обороны заявил, что опубликованные документы - "смесь правды и лжи", и назвал, кому это было выгодно.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что главной целью утечки данных Пентагона является подрыв доверия между союзниками.

В интервью испанской газете La Razon Резников назвал опубликованные документы "смесью правды и лжи".

"Эта утечка интересна тем, что это смесь правды и лжи. Это спецоперация по дезинформации. Не знаю, кто это сделал, но это выгодно России. Основная цель операции - подорвать доверие между союзниками. Они используют, например, фальшивые данные о потерях и намекают, что Вашингтон не доверяет нашим контрнаступательным возможностям", - сказал глава Минобороны.

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Он также опроверг опубликованную информацию о том, что в Украине находятся войска НАТО.

"Это неправда, что в Украине есть солдаты или офицеры НАТО. Очевидно, есть военные атташе из стран Альянса, но они находятся внутри своих посольств в Киеве. Не на поле боя", - сказал Резников.

Война в Украине - утечка данных в США

Как сообщал УНИАН, в сеть "слили" секретные документы Пентагона, где, среди прочего, речь шла о перспективах украинского контрнаступления. Стало известно, что руководство США якобы имеет скептические ожидания относительно контрнаступления ВСУ. Основным препятствием в США считают дефицит боеприпасов и техники, а также проблемы с концентрацией войск.

Впрочем, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Поэтому анализы слитых документов относительно якобы военных планов Украины не имеют основания.

Между тем, в Госдепе утверждают, что утечка секретных записей военной разведки США не повлияла на сотрудничество страны с ее союзниками. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что слышал от партнеров благодарность за шаги, которые Вашингтон предпринял после утечки.

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