"Это такой штаб": Тищенко попытался отмазаться, почему его ресторан работает вопреки карантину

При этом Тищенко отметил, что строго придерживается карантинных мероприятий.

Депутат партии «Слуга народа» Николай Тищенко утверждает, что в его ресторане «Велюр» в Киеве проходят «личные единичные встречи», а само заведение назвал «своеобразным штабом».

Об этом он написал в Instagram.

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«Да, действительно, в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте: личные встречи. Единичные встречи. Это такой своеобразный штаб. Но ресторан не работает для посетителей», – заявил он.

При этом Тищенко отметил, что строго придерживается карантинных мероприятий.

«В «Велюре» я встречаюсь со своими помощникам. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу преобразования города Киева», – добавил Тищенко, отметив, что ему «невероятно стыдно, что редкие единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными».

Работу ресторана Тищенко в условиях карантина раньше заметили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Журналисты зафиксировали, как элитный ресторан «Велюр» в центре Киева посещают гости, среди которых были замечены нардеп Антон Яценко, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский и другие.