В октябре КСУ принял решение, которым отменил недостоверное декларирование.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил письмо в Венецианскую комиссию, в котором просит предоставить разъяснения относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины".

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Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

Письмо датировано 26 января 2021 года.

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации относительно механизмов противодействия коррупции и реформы Конституционного суда после решения КСУ от октября 2020 года по запросу президента Владимира Зеленского.

Конституционный кризис

27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", которые обусловлены решением КС.

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Автор: УНИАН