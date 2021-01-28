Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил письмо в Венецианскую комиссию, в котором просит предоставить разъяснения относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины".
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Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.
Письмо датировано 26 января 2021 года.
Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации относительно механизмов противодействия коррупции и реформы Конституционного суда после решения КСУ от октября 2020 года по запросу президента Владимира Зеленского.
Конституционный кризис
- 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- 18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.
- Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", которые обусловлены решением КС.
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