Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Алексей Арестович заявил, что возвращение оккупированных россиянами территорий Донбасса состоит из двух процессов - реинтеграции и деоккупации.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом.
По словам Арестовича, процесс реинтеграции уже начался - "борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие Центров оказания административных услуг".
Он напомнил, что работа по реинтеграции ведется постоянно, в частности, 620 тысячам жителей ОРДЛО Украина продолжает выплачивать пенсии.
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По его словам, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре рамки - внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, и готовность армии".
"Возвращение дипломатическим путем получается тогда, когда три любые рамки сошлись - одной любой можно пренебречь", – подытожил Арестович.
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