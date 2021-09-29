По мнению председателя парламента, в дальнейшем либо президент заветирует и вернет закон в Верховную Раду со своими предложениями, либо же закон будет подписан и затем в него будут вноситься изменения.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как можно исправить ситуацию с принятым законом об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос о том, что за этот закон нужно будет еще раз голосовать из-за того, что при его принятии возникла юридическая коллизия с поправками, которые противоречат друг другу, Разумков сказал: "Нет, его не надо переголосовывать".

Он пояснил, что голосование за закон по статье 131 Регламента ВР было бы возможно, если бы закон голосовался по Регламенту, согласно Конституции".

Читайте такжеРазумков уверяет, что у него нет конфликта со "Слугой народа""Мы сегодня проговорили, что я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен Регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовывать какие-то правки - это будет неправильно. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому что там мои правки, которые учтены", - отметил председатель парламента.

Разумков считает, что именно наличие всех этих поправок в законопроекте и дала возможность его принять 279 голосами: "Если бы было только СНБО, я уверен, был бы другой результат".

На вопрос, как можно исправить эту ситуацию, он объяснил: "Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента - возвращено (закон - УНИАН) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан и после этого вносить изменения в него".

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Депутаты, недовольные специальной процедуре рассмотрения законопроекта, по которой у них не будет возможности поставить на рассмотрение свои поправки к законопроекту, подписали заявление об отстранении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания. Однако ВР отказалась это выполнять.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

Автор: Таня Поляковская