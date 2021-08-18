Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подписал распоряжение.

24 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины, где будет рассматриваться проект закона о Большом Государственном Гербе Украины.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова Ольга Туний, председатель парламента "в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20".

В тексте распоряжения Разумкова, которое она опубликовала, указано, что будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе Украины (регистрационный № 5712).

Как сообщал УНИАН, в феврале 1992 года Верховная Рада утвердила Государственный Герб Украины, который имеет статус малого герба - золотой Трезубец на синем щите. Впоследствии проводилось несколько конкурсов по большому гербу, но они были безрезультатными.

В ноябре 2020 года по результатам очередного конкурса был определен лучший эскиз большого Государственного Герба, который будет утверждать Верховная Рада. Победила работа Александра Кохана, соавтора малого Герба. С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет Южную и Юго-Восточную Украину).

В декабре результат конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба оспорили в Окружном админсуде Киева.

29 июня Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект №5712 о большом государственном гербе. Оказалось, что в законопроекте описание большого герба отличается от того, которое было признано победителем проведенного в прошлом году конкурса. Этот вариант герба был разработан в 1990-х годах под руководством Александра Ивахненко. В нем над щитом с малым гербом изображена корона Ярослава Мудрого, щит держат с правой стороны лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правого – воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом – желто-голубая лента, под ней – два золотых колоска пшеницы, переплетенные Калиной.

13 июля за включение проекта закона "о большом государственном гербе Украины" (№5712) в повестку дня проголосовали 243 народных депутата. Также ВР проголосовала за сокращение срока подачи альтернативных законопроектов к данному законопроекту наполовину, то есть с 14 до 7 дней.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией, "большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого государственного герба Украины является Знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины)".

Автор: Надя Пришляк