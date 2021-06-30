Законопроект Зеленского сопровождает изображение большого Государственного Герба, которое предлагается утвердить.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о большом государственном гербе Украины. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный.

29 июня текст законопроекта и сопроводительные документы были опубликованы на официальном сайте Верховной Рады.

Сам документ содержит описание Большого Государственного Герба

"Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского) под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета", - сказано в описании.

В приложениях к законопроекту опубликовали цветное изображение Большого Герба.

Где должен использоваться Большой Государственный Герб

Читайте такжеНацбанк выпустил монету в честь оперного певца и героя АТО Василия Слипака (фото, видео)

В документе отмечается, что большой Государственный Герб должен украшать: официальные символы президента, большую государственную печать Украины, печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасады зданий резиденции президента в Киеве, фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного суда, а также залы заседаний ВР и денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Этот закон в случае его принятия вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу.

Что этому предшествовало

В прошлом году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины.

В ноябре 2020 года Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, было проведено несколько туров голосования для определения победителя. Победила работа Алексея Кохана, которая выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов, и которая отображает идею соборности и единства Украины.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

В декабре результат конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины обжаловали в Окружном административном суде Киева.

В феврале 1992 года Верховная Рада своим постановлением утвердила Государственный Герб Украины, который имеет статус малого герба - золотой Тризуб на синем щите. Проводилось несколько конкурсов относительно большого герба, но они были безрезультатными.

Согласно Конституции, «большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора