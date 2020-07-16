Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля
19:38, 16 июля 2020Политика
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Заседание запланировано на 10:00.
Иллюстрация REUTERS
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.
Об этом УНИАН сообщили источники.
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По их данным, заседание запланировано на 10:00.
Как сообщал УНИАН, сегодня прошло торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины. В заседании принимали участие народные депутаты первого и девятого созывов, а также - экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
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