Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля

Заседание запланировано на 10:00.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.

Об этом УНИАН сообщили источники.

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По их данным, заседание запланировано на 10:00.

Как сообщал УНИАН, сегодня прошло торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины. В заседании принимали участие народные депутаты первого и девятого созывов, а также - экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

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