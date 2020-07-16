В Раде проходит заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о суверенитете Украины (прямая трансляция)

В заседании принимает участие Зеленский.

Началось торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что также в заседании принимают участие народные депутаты первого и девятого созывов.

По его словам, также в заседании принимают участие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Кроме того, в зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководители судебной ветви власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств и руководители представительств международных организаций

В начале заседания в зал ВР внесли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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