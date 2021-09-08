Вице-премьер назвала инициативу народных депутатов неуместной и несвоевременной.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает политической диверсией намерение Верховной Рады обратиться к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

В социальной сети Facebook она назвала эту инициативу народных депутатов неуместной и несвоевременной.

"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", - заявила Стефанишина.

В этой связи она отметила, что лидеры Украины и США уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе. "Важно понимать, что предлагается к рассмотрению в ВРУ обращение относительно решения, которое: не проговаривалось на уровне лидеров государств; ни на шаг не приближает нас к конституционно закрепленному курсу на евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО; не имеет для нас практической добавленной стоимости, ведь мы уже имеем гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус", - подчеркнула Стефанишина.

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По ее словам, хотя с юридической точки зрения, получение статуса не препятствует приобретению членства в НАТО, его практическая добавленная стоимость очень сомнительна, а риски вполне реальны. "Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых шатаний Украины", - считает она.

Стефанишина призвала инициаторов обращения из оппозиции сосредоточиться на вещах, которые усиливают интеграцию в НАТО.

Она убеждена, что инициирование проекта постановления направлено на дискредитацию Украины, института президента Украины и нивелирования усилий, уже приложенных к мобилизации единства в НАТО относительно членства Украины.

"Я искренне призываю нас объединить усилия вокруг подготовки к историческому заседанию Парламентской ассамблеи НАТО, которое в 2022 году состоится в Украине, и совместно работать над тем, чтобы принять резолюцию относительно ПДЧ Украине, привлекая поддержку всей Ассамблеи", - обратилась Стефанишина к депутатам.

Что предшествовало

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента на 8 сентября. На повестке дня - проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

6 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подписала более сильное оборонное соглашение с США, чем статус основного союзника вне НАТО.

Автор: Виталий Саенко