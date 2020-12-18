Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл последнее плановое в этом году заседание парламента.

Читайте такжеНардепы решили провести в январе только одну пленарную неделюКак передает корреспондент УНИАН, спикер поздравил всех с наступающими праздниками.

Он также пошутил, что все, кто хочет, может традиционно в пятницу сфотографироваться в сессионном зале.

Как известно, депутаты часто выкладывают в сети фото, сколько их в зале в пятницу после завершения заседания.

Согласно календарному плану, следующее заседание состоится 26 января 2021 года.

При этом не исключается, что по инициативе народных депутатов или президента может быть объявлено внеочередное заседание парламента.

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