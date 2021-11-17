Среди прочего предусматривается рассмотрение законопроектов о реформировании сферы предоставления почтовых услуг населению.

Сегодня Верховная Рада планирует установить штрафы за реализацию лекарственных средств малолетним лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня нынешнего заседания законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам.

Также предусматривается рассмотрение законопроектов о реформировании сферы предоставления почтовых услуг населению.

В повестке дня есть проект закона, принятие которого улучшит доступ нотариусов к единому демографическому реестру по идентификации лица при совершении нотариальных действий.

Читайте такжеПодделка COVID-документов и бюджет: сегодня Рада соберется дважды

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты "О мультимодальных перевозках", "О внесении изменений в административное и уголовное законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины", "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)".

Планируется рассмотрение законопроекта об изменениях в статью 39 Закона "О защите населения от инфекционных болезней" по урегулированию вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности".

А также будет рассматриваться законопроект об изменениях в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк