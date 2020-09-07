Речь идет о возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать правовое регулирование дистанционного и надомного труда.

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Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы» (регистрационный номер 4051).

Его рассмотрение инициировали более 30 народных депутатов, среди которых, в частности председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (оба - из фракции «Слуга народа»).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по данным социологических исследований во время пандемии COVID-19 более 35% работников перешли на работу из дома. Также отмечается, что все больше ведущих компаний мира, среди которых такие технологические гиганты как Google, Microsoft, Apple, Samsung и другие, рассматривают удаленную работу как наиболее перспективный вариант развития трудовых отношений в условиях пандемии COVID-19 и других возможных угроз для жизни и здоровья своих работников.

Подчеркивается необходимость современного урегулирования правовых аспектов применения дистанционной и надомной работы в Украине. Отмечается, что подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок надомной работы еще со времен СССР, «являются слишком устаревшими и не отвечают современным вызовам на рынке труда».

«В условиях стремительной диджитализации экономики отсутствие норм права, которые бы предоставляли возможность работодателям и работникам применять возможности современных средств коммуникаций, ставят под сомнение дальнейшее динамичное развитие трудовых отношений и создают угрозу жизни и здоровью украинских работников, как например в случае с распространением COVID- 19», - говорится в записке.

Законопроектом предусматривается ввести два самостоятельных вида (формы) работы - дистанционной и надомной. Также предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде относительно обязательности заключения письменного трудового договора о дистанционной или надомной работе.

В частности, работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте проживания или другом месте по выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

При этом предусмотрено обеспечить возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документам.

Также речь идет об обеспечении возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Удаленная работа в Украине:

Вопрос о возможности работать дистанционно появился, когда в Украине был введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

В стране, а также в столице был остановлен транспорт и метро, поэтому люди не могли добраться на работу.

Многие офисы и предприятия перевели своих работников на удаленную или надомную работу.

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Автор: Надежда Пришляк