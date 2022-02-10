Он назвал ситуацию в мире "все более турбулентной и напряженной".

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире становится все более турбулентной и напряженной", а также отметил, что намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных так называемых "гарантий безопасности".

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Ситуация в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам и вызовам, что прежде всего - добиваясь получения от США и их НАТОвских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - заявил Путин.

Читайте также В НАТО отреагировали на совместное заявление России и Китая о "гарантиях безопасности" Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменное ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: