В The Guardian уверяют, что благодаря насилию, а не голосам избирателей, Путин держится у власти.

Российский диктатор Владимир Путин не является тем человеком, который может быть лидером РФ. Он притворяется человеком из народа, однако ему не хватает порядочности, честности и чести. Президент РФ должен стоять на скамье подсудимых Международного уголовного суда в Гааге, где его обвиняют в военных преступлениях за похищение украинских детей, а не быть кандидатом на пост президента в течение следующих шести лет, пишет The Guardian.

Авторы материала утверждают, что победа Путина на выборах уже является решенным вопросом, ведь он не имеет "надежного соперника". По данным журналистов, в Кремле потратили около 1,2 млрд долларов на ложь и пропаганду, фальсификацию результатов голосования на оккупированных территориях Украины и агитацию по всей России, где не присутствовали "никакие" оппозиционные политики.

"Щедрое государственное финансирование, включая сообщения о 20-кратном увеличении расходов на интернет-проекты, платформы и СМИ, имеет единственную цель: победу Путина", - заверили в материале.

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В The Guardian отмечают, что за все время своего правления Путин превратил Россию в "личную вотчину", а также разворовывал ее "в неприличных масштабах". По их утверждениям, "путинизм" действует через страх и коррупцию, которые подкреплены "эксплуататорским патриотизмом".

"Алексей Навальный, его главный критик, был убит за то, что разоблачал такие злоупотребления. Он высмеивал неуверенного в себе Путина и заставлял его чувствовать себя маленьким, когда он отчаянно нуждался чувствовать себя большим. По выражению Навального, царь не имеет одежды. Хуже для россиянина - у него нет души", - добавили в издании.

Также авторы материала назвали выборы в РФ "пародией", которая запомнится тем, с каким цинизмом Путин и его соратники забрали у народа право свободно голосовать за президента России. Кроме того, они запомнятся угрозами начать ядерную войну против всего мира, которая уничтожит человечество.

"В конце концов, именно насилие, а не голоса избирателей, удерживает Путина у власти. Но это не может продолжаться бесконечно. Угнетенные в России должны смотреть на свою историю и сохранять веру. Однажды и это пройдет", - выразили надежду журналисты.

"Выборы" президента РФ: что известно

В России 15 марта начались "выборы" президента РФ, которые проходили под принуждением, а в первый день уже были зафиксированы фальсификации. Российский правозащитник Станислав Андрийчук тогда сообщал, что наблюдателей на участках также почти не было.

Также "выборы" проходили и на временно оккупированных территориях Украины. Так, стало известно, что в Скадовске, что на Херсонщине, возле "избирательного участка" взорвали пятерых оккупантов.

"Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе, позволив только "голосование" по месту жительства", - сообщили в Центре национального сопротивления.

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