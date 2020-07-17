В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ как "угрозу силой"
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как «угрозу силой».
Об этом Боднар написал в микроблоге Twitter.
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«Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угроза силой». Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.
Отмечается, что это мероприятие спланировано с целью оценки «способности армии РФ обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
В ходе внезапной проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуются 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 военнослужащих, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
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