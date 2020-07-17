Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов РФ

Это мероприятие спланировано для подготовки к стратегическому командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.

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Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное мероприятие спланировано с целью оценки «способности армии РФ обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе внезапной проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 военнослужащих, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение предусмотреть реализацию программ боевой подготовки в рамках учений и контрольных занятий.

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