Ранее Путин пообещал "наращивать поддержку" ОРДЛО.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что слова о "помощи" для оккупированного Донбасса, которые сказал президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции, являются грубым нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявили в отечественном МИД, пишет издание "Гордон".

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении МИД.

Читайте также"Ловить за язык и ставить на место": в ТКГ отреагировали на слова Путина о "поддержке" оккупированного Донбасса

Там также отметили преданность Украины выполнению Минских и "нормандских" договоренностей.

"Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований с Донбасса", – подчеркнули в МИД.

Что сказал Путин о Донбассе

На пресс-конференции 17 декабря Путин объявил, что РФ будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса. "Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее", - заявил Путин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован