Беларусь в октябре ждет делегацию из Украины, несмотря на протесты

Заседание белорусско-украинского консультативного совета будет посвящено вопросам экономического сотрудничества.

В Гродно 8 октября должно состояться заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

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Об этом сообщает беллорусское агентство "БЕЛТА", ссылаясь на Белорусскую торгово-промышленную палату.

Отмечается, что на заседании будут рассмотрены перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, а также проблемные вопросы бизнеса. Планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

В Беларуси ожидают, что в мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, глава украинского диппредставительства в Минске Игорь Кизим, а также председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Протесты в Беларуси: что происходит

Оппозиция анонсировала на сегодня проведение самого масштабного марша свободы в истории страны. Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

В МИД Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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