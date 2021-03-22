Созвано оно будет из-за акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта.

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 25 марта.

Созвано оно будет из-за последствий акций в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта. Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Учитывая то, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта", – сказано в сообщении.

Акции в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта у здания офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко по случаю дня его рождения.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забрасывали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютные установки и устроили канонаду под возгласы: "С днем рождения, Сергей!"

События возле ОП полиция квалифицирует как хулиганство, задержан один человек.

По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривень.

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Автор: Олег Давыгора