Фракция требует от правоохранительных органов дать юридическую оценку этим событиям.

Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады и принятия постановления с оценками событий возле Офиса президента 20 марта.

Об этом говорится в заявлении фракции.

"Слуга народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - заявили в политсиле.

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В связи с этим в "СН" требуют от правоохранительных органов "немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера во Офисом президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу, и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба".

Также "СН" требует внимательно изучить видео событий возле ОП на предмет, не были ли эти "насилие и вандализм" реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, "о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами лиц". Также в политсиле настаивают квалифицировать участие в акции народных депутатов. "Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению личностей инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности", - говорится в заявлении.

"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.д.", - заявили в "СН".

Акции в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта у здания офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко по случаю дня его рождения.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забрасывали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Активисты скандировали "Аваков - черт", "Свободу политзаключенным", "Стерненко - волю", "Зеленский, не безмолвствуй!", А также "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".

Участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютные установки и устроили канонаду под возгласы: "С днем рождения, Сергей!"

События возле ОП полиция квалифицирует как хулиганство, задержан один человек.

По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривень.

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Автор: Леся Лещенко