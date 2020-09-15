На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета предусматривает ноль гривен на природоохранные мероприятия.

"Относительно Степанова, то он потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% ВВП. По его словам, в государственном бюджете с "дутыми доходами" предусмотрено лишь 4,2% ВВП", - говорится в сообщении.

По данным источников издания, Степанов во время заседания Кабмина спросил, как украинцам решать проблемы, и предположил: "За свой счет?"

"После этого премьер-министр Денис Шмыгаль ответил: "Придется". Затем Степанов ответил: "Так выйдите и скажите им об этом", - пишет ZN.UA.

UPD. Пресс-секретарь премьера Дениса Шмыгаля Ольга Курышко заявила, что приведенного в новости диалога между Шмыгалем и Степановым не было.

По словам Курышко, "ни не дословно, ни в общих чертах слова, которые приписываются премьер-министру, не звучали".

"Также она уверяет, что призывов Степанова, о которых говорит источник, во время заседания правительства не было", - говорится в сообщении ZN.UA.

Напомним: Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

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Автор: УНИАН