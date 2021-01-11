Отрезанный от поставок вакцин из США и под давлением российской пропаганды, Киев обратился за помощью к Китаю.

Семья Людмилы Бойко уже имела тяжелый и даже летальный опыт контакта с коронавирусом. Несколько ее членов заболели, а мать невестки умерла.

Бойко 61 год и она работает в Ботаническом саду на востоке Украины. Она боится за жизнь своего мужа. Он не заразился, но страдает от хронических проблем со здоровьем. Женщина возлагает большие надежды на вакцину, - пишет New York Times.

"Мне безразлично, где вакцина будет сделана, чтобы она была безопасна. Безопасность должна быть главным приоритетом", - говорит она.

Читайте также13 стран Евросоюза призвали помочь Украине с вакцинами от коронавирусаНо в Украине это далеко не единственный критерий при выборе прививок. Страна, которая уже стала эпицентром напряженного противостояния между Востоком и Западом в европейской политике, теперь стала такой же напряженной точкой соприкосновения геополитики вакцин от COVID-19. И пока что это вредит Украине.

Во-первых, переговоры с Pfizer и другими западными производителями вакцин о ранних поставках провалились после того, как администрация Дональда Трампа запретила экспорт таких препаратов. Так что теперь, если администрация Джо Байдена не вмешается, первый коммерческих поставок вакцин от COVID-19 Киеву придется ждать во второй половине 2021-го года.

Не удивительно, что бедственное положение Украины быстро попало в поле зрения российской пропаганды. Российские государственные СМИ бросились указывать пальцем на то, что украинские союзники на Западе не пришли на помощь, когда это было нужно. И альтернативой могла бы стать российская вакцина.

Украинские лидеры встревожены безопасностью и эффективностью прививок, которые предлагает Россия. Они "скорее буквально умрут", чем примут помощь от России - заклятого врага. Так что Киев обратился к Китаю, купив первые вакцины после быстрых переговоров, проведенных в последние две недели декабря.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне как информационное оружие. Проблема вакцинации политизирована", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Российские насмешки раздражают украинских экспертов в сфере медицины. Но они не могут с этим ничего сделать без альтернативных источников вакцин.

Читайте такжеКулеба: российская вакцина от COVID-19 - это гибридное оружие против Украины"Россия ведет активную политику агрессии, даже когда речь идет о вакцинах. В российских политических интересах, чтобы Украина получила прививку с других источников как можно позже", - сказал бывший заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, добавив, что Москва хотела бы сама продавать вакцины на украинской территории.

Украина с населением 42 миллиона человек получит восемь миллионов доз в рамках программы COVAX, которая призвана обеспечить прививками страны с низкими и средними доходами. Но эти дозы не приедут в страну по меньшей мере до мая. Степанов говорит, что переговоры с западными производителями продолжаются уже в новом году.

Перед распоряжением Трампа запретить экспорт вакцин из США, Украина договаривалась об ускорении поставок с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Несмотря на то, что диалог продолжается, график поставок был отодвинут на позже.

Украинский президент Владимир Зеленский еле сдерживает свою злость из-за ситуации, в которой его страна оказалась чуть ли не в конце очереди на вакцинацию, несмотря на большое геополитическое значение его страны. Россия уже шесть лет поддерживает войну в восточных украинских регионах, при этом пытаясь вбить клин между Киевом и его западными союзниками. Вакцинная политика играет на руку Кремлю.

Читайте такжеЗеленский рассказал, почему Украина не может взять российскую вакцину Sputnik V"Нам приходится быть политическими акробатами, чтобы попасть в первоочередной список на получение вакцин", - говорил Зеленский в прошлом месяце во время интервью, добавляя, что американский запрет отверг Украину в конец очереди.

В обращении к украинцам в конце года Зеленский горько отметил, что, к сожалению, самые богатые страны вакцинируются первыми. В конце декабря Украина договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о 1,9 миллионе доз, которые будут доставлены в начале февраля. Конечно же, этого мало. Но это все равно геополитическая победа для Китая, который показал способность обеспечить средства для облегчения, когда западные страны перекрывают другие источники.

Ситуация с вакцинами переросла в информацию войну Украине, которую раздувает Россия. Телеканалы, которые транслируют пророссийские взгляды, и политики, лояльные к Кремлю, обвинили Зеленского в том, что он позволяет украинцам умирать, упрямо отказываясь принимать лекарства от врага.

Читайте такжеNew York Times: Украина в 2020 году среди тех, о ком врут чаще всего"Украинское правительство хочет оставить украинцев без права на медицинских защиту", - сказал Виктор Медведчук, который пользуется тесными политическими связями с Москвой.

Фальшивые обещания спасения - жестокий поворот пропагандистского ножа для украинцев, которые устали тревожиться за здоровье родных. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что страна отказывается регистрировать российскую вакцину Sputnik V не потому, что она из России. А потому что она не прошла клинические испытания. Но другие указывают и на то, что российское происхождение - тоже причина отказа.

"Мы не можем полагаться на российскую государственную компанию во время вооруженной агрессии против Украины", - сказал директор "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов. Россия предлагает Киеву вакцину в то же время, когда ее военное вторжение отняло жизни уже более чем 13 тысяч человек.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань