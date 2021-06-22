Завтра Саломе Зурабишвили должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину с официальным визитом.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. На его фото можно видеть, что лидера страны торжественно встретили в аэропорту.

По данным ОП, завтра Саломе Зурабишвили должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в Мариинском дворце, официальная церемония назначена на 11:00.

Издание «Грузия Online» со ссылкой на Администрацию президента Грузии сообщает также о запланированных встречах Зурабишвили с премьером Денисом Шмигалем и спикером ВР Дмитрием Разумковым.

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Зурабишвили прибыла в Украину с делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной власти.

Зубаришвили - первая в истории страны женщина-президент, избранная всенародным голосованием. Была избрана в 2018 году. Примечательно, что политическую карьеру она начала во Франции, поскольку родилась в семье эмигрантов.

До этого длительное время работала в МИД Франции, была главой Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии, возглавляла МИД Грузии.

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Автор: Дмитрий Захаров