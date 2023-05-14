В действия российского лидера не верят его собственные приспешники, которые чувствуют себя некомфортно из-за сложностей, которые стали логическим последствием нападения на Украину.

Российский диктатор Владимир Путин из-за своей кровавой политики в отношении Украины и желания находиться по должности главы РФ до последнего изолировал собственную страну и загнал ее в "тупик".

Сейчас Россия является "аутсайдером" для всего цивилизованного мира, считает лидер Украины Владимир Зеленский. Соответствующими мыслями он поделился с итальянскими журналистами во время своего визита в Рим, говорится на сайте президента.

"Он точно теперь далеко от той России, у которой были связи с цивилизованным миром. Сегодня он изолирован. Своим присутствием в Кремле он изолирует людей, свою экономику, свою историю, свой язык. Все, что у них было накоплено, он стер. И стер наши отношения, потому что пришел к нам со своей агрессией, неспровоцированной войной", - отметил Зеленский.

По словам гаранта Украины, Путин обесценивает жизни не только украинцев, но и собственного народа. Это больше всего чувствуют оккупанты, которые с начала вторжения демотивированы, ведь знают, что Путин в любой момент может ими пожертвовать: "У него нет сильной армии. У него есть миллионы людей, которых он бросает под танки. И у него было много советской техники", - указал Зеленский.

Также он отметил, что в "успех" Путина не верит даже его собственная страна и граждане. Российский бизнес и его ближайшие партнеры уже отчаялись в Кремле, а мир отказывается от серьезного сотрудничества с агрессором.

"Все это влияет на большое количество людей, и они этого не хотят, потому что каждый день у них сложности... это и есть изоляция", - резюмировал Зеленский.

Путин стал мировым изгоем, его презирают собственные "друзья"

Напомним, что лидер РФ потерял свою популярность почти сразу после вторжения в Украину. Ведь неудачи на поле боя российская армия продемонстрировала довольно скоро.

В частности, на прошлый день рождения диктатора поздравили только трое его "друзей". Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. По его словам, все остальное окружение Путина просто им "брезгует".

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