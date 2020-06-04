Прямой эфир "Право на владу" на 1+1

В студии присутствуют министры и народные депутаты.

В эфире политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" обсуждают последствия пандемии COVID-19 и стоит ли рассматривать очередной транш МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов как единственный возможный вариант спасения украинской экономики.

К разговору приглашены:

министр финансов Украины Сергей Марченко;

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

народный депутат от фракции партии “Слуга народа”, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев;

народный депутат от фракции партии “Слуга народа” Александр Дубинский;

председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;

председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудик;

сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность” Артур Герасимов;

сопредседатель депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от депутатской группы “За будущее” Игорь Палица;

советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019-2020) Тимофей Милованов;

соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко;

главный редактор интернет-портала “РБК-Украина” Сергей Щербина;

активистка Движения SaveФОП Юлия Глушко.

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