Позиция Украины относительно возобновления поставок в Крым днепровской воды только после деоккупации полуострова - абсолютно жесткая.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.
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Так, отвечая на вопрос, жесткие ли позиции Украины в вопросе воды, Кулеба ответил: «Абсолютно! Абсолютно жесткие. Будет деоккупация - будет вода».
Что этому предшествовало
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекращены.
После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.
Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.
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