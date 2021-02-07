Восстановление водоснабжения с материковой Украиной возможно только после деоккупации полуострова.

Позиция Украины относительно возобновления поставок в Крым днепровской воды только после деоккупации полуострова - абсолютно жесткая.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

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Так, отвечая на вопрос, жесткие ли позиции Украины в вопросе воды, Кулеба ответил: «Абсолютно! Абсолютно жесткие. Будет деоккупация - будет вода».

Что этому предшествовало

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекращены.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Инна Андалицкая